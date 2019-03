“Mi persona favorita”: la explosiva colaboración de Camila Cabello con Alejandro Sanz para el nuevo disco del español

En colaboración con Camila Cabello, Alejandro Sanz lanzó este jueves el nuevo video del tema “Mi persona favorita”, la canción que forma parte del doceavo material discográfico del músico español, el cual lleva por nombre El disco.

Universal Music informó que el álbum será lanzado el próximo 5 de abril y que, además de los ya conocidos duetos junto con Camila Cabello y Nicky Jam, incluirá también una colaboración con el ex integrante de Calle 13 Residente.

Cuatro de las diez canciones de El disco fueron grabadas en colaboración con otros artistas. Ellos fueron la española Judit Neddermann en “Este segundo”, el estadounidense Nicky Jam en “Back in the city”, su compatriota René Pérez Joglar Residente, en “Los lugares”, y la cubana Camila con “Mi persona favorita”.

El disco se grabó entre marzo y octubre del año pasado en los Art House Studios y MOW Studios de Miami, y viene romper el silencio de casi dos años, que el cantante tuvo después de su aparición en Madrid con el concierto Más Es Más.

En el diseño de este nuevo ejemplar participaron Alfonso Pérez y Julio Reyes Copello, que fue el productor de Sirope en 2015. A ellos se suman los ingenieros Trevor Muzzy y Gene Grimaldi.

La presentación del álbum vendrá acompañada de una gira que, al igual que el disco, tiene el singular título de La Gira, la cual se llevará en distintos estadios de fútbol, y que empieza en España. El primero se llevará a cabo en Sevilla, el 1 de junio; luego será Barcelona, el día 8; Madrid el 15 y Elche el 21 del mismo mes.

Un dato curioso del disco es que contiene una versión adicional del tema “Te canto un son”, el cual fue grabado con tecnología de mezcla binaural, que produce una sensación de sonido en 3D, lo que le genera al escuchar la sensación de estar en vivo.

Hace tres días, Camila publicó una imagen en Instagram promocionado el sencillo y contando lo emocionada que se encontraba por haber participando con Alejandro Sanz.

“En el verano pasado Alejandro me llamó y me preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción juntos para su nuevo álbum. No es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada y ¡¡¡¡¡¡¡sin poder esperar un minuto más para tomar el primer avión a Miami!!!!!!!”, decía su mensaje.

Agregó que la música del español siempre ha estado en la vida de su familia y la suya y que no podía creer tener “el privilegio” de llamarlo su amigo y colaborador.

“Hacer esta canción contigo ha sido algo muy especial y toda una aventura. ¡¡¡Gracias por pensar en mí e invitarme a trabajar juntos!!!

Yo le dedico esta canción a mi hermanita Sofi, quien Es “MI PERSONA FAVORITA”, concluyó su mensaje.

