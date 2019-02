Raúl Martínez Sambulá renuncia a la dirección del Vida y llega Héctor Castellón

Radio América. Un Mensaje del presidente del club Roberto Dip en su redes sociales confirmó la renuncia del técnico Raúl Martínez Sambulá de los cocoteros del Vida, luego de los malos resultados con el sufrido este domingo 3-0 ante el Real de Minas.

“Ya hablé con el Profesor Sambulá y tal como habíamos acordado con él si los resultados no se daban en estos tres últimos juegos el ponía su renuncia. Y me lo acaba de reiterar, su renuncia ha sido”, aseguró el directivo de los rojos pese a la inversión de jugadores aún mejor que la del torneo anterior, agregó.

“Tenemos la fortuna del volver y ya empezaremos a atrabajar para enfrentar al Platense”, fueron las primeras impresiones del nuevo timonel del club ceibeño en el programa Viztazo Deportivo en Radio América.

YA MAÑANA TENEMOS NUEVO TÉCNICO

Pronunciamiento de nuestro Presidente Roberto Dip: Buenas tardes, anteriormente había comentado que se haría lo necesario para garantizar que este equipo permanezca en la liga como lo hemos venido haciendo en los últimos 5 años, pero todo dentro de las capacidades económicas del club.

El cambio de técnico conlleva un fuerte gasto, y es a su servidor a quien prácticamente le toca poner ese dinero, añadió Dip.

“Antes de eso hicimos algunos ajustes con una asesoría calificada de alto nivel para el cuerpo técnico y se observó una mejoría contra Juticalpa y Marathón, lamentablemente ya con la pérdida de hoy retrocedimos. Yo había dicho que no haríamos un cambio de técnico a mitad de semana cuando teníamos dos partidos en un término de 5 días”, manifestó Roberto en el comunicado.

Acto seguido, el dirigente deportivo indicó “hoy, tenemos hasta el próximo domingo por lo cual el cambio de técnico se hará entre hoy y mañana, eso es un hecho. Sin embargo, quiero ser claro. Esta no es la solución del equipo en el mediano y largo plazo. Llevo 5 años sosteniendo este equipo con un esfuerzo casi único y cuando veo algunos comentarios de no apoyar sino se cambia al técnico”.

Y yo pregunto, a que apoyo se refieren? Si el promedio de asistencia al estadio es de 1500 aficionados en una ciudad de 250,000 habitantes y un estadio con capacidad de 20,000….eso es apoyo??? U cuando el equipo ha estado en semifinales o peleando primeros lugares como a principios del año pasado ese promedio apenas sube a 3500.

No hombre me disculpan con eso no se mantiene a un equipo en Liga Nacional! Tampoco es en las redes que se requiere el apoyo sino en el estadio pagando su boleto de L. 50, o en el banco con su aporte de L. 100.

Ya mañana hay nuevo técnico en el Vida. Quiero ver la asistencia al estadio el domingo próximo contra Platense y aquí mismo se los comentaré amigos aficionados.

