Tras 22 años los protagonistas de ‘La boda de mi mejor amigo’ se reúnen

(WT)- En 1997 el mundo conoció a ‘Julianne Potter’, una mujer que después de mucho tiempo reconoce estar enamorada de su mejor amigo, pero él ya esta apunto de casarse por lo que tendrá que expresar todo su amor ante de que sea muy tarde. Esta historia romántica con toque cómicos, conquistó a todos una generación y ahora tras 22 años los protagonistas de ‘La boda de mi mejor amigo’ se reúnen.

La película fue dirigida por P. J. Hogan y actuada por las grandes estrellas en esos momentos, Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Rachel Griffiths. La cinta fue tan bien recibida por el público que ya es considera por los expertos como una de los filmes de copias románticas más importante de la historia.

Ahora a unos días de celebrarse el Día de San Valentín, la revista Entertainment Weekly lanzó una edición especial por esta fecha. que en su portadas los protagonistas de ‘La boda de mi mejor amigo’ se reúnen una vez más.

La serie de fotografías podemos ver a Roberts, Diaz, Mulroney y Everett posar con atuendos de tonalidades rosas, blancos y beige, mientras están en una barra de un restaurante de lujo.

Y durante la entrevista de esta reunión especial comentaron algunos datos curiosos de la película.

“Para mí, la escena que me hizo sentir tan auténtica y ferviente es cuando finalmente le digo al personaje de Dermot: “Escógeme. Déjame hacerte feliz “. Solo esa línea: eso es tan breve, dulce y significativa”,explicó Julia Roberts.

En cuanto a la escena donde la familia canta ‘I say a little prayer’, el mismo director contó el por qué deseo tanto filmar toda esa emblemática secuencia.

“Realmente quería darle a George (personaje de Everett) mucho más … Siempre quise hacer una escena en un restaurante. Estaba hablando con mi esposa y solo dije: “¿Qué pasaría si él fuera el líder de un gran cantante? ¿Cuál sería una canción que todo el mundo sabe?”, explicó P. J. Hogan.

“P.J. solo escribió esa escena justo antes de que comenzara la película. (No se escribió) cuando obtuve el script originalmente. Y luego, cuando comenzó la película, P.J. inventó la escena”, agregó Rupert Everett.

‘My Best Friend’s Wedding’ aún sigue siendo tan importante, que en México se estrenará el 14 de febrero la nueva versión de la película, la cual será protagonizada por Ana Serradilla, Natasha Dupeyrón, Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre.

Por otra parte, este no ha sido el épico elenco en reunirse ya que tanto de ‘500 days of Summer’ y ‘Four weddings and a funeral’ también se volvieron encontrar.

Fuente: WTV.

