Salvador Nasralla: “Juan Orlando Hernández exige a Libre y demás partidos que manden sus candidaturas”

Radio América. El ex-presidenciable de la desaparecida Alianza de Oposición, Salvador Nasralla aseguró este miércoles que el mandatario Juan Orlando Hernández ordena al Partido Libertad y Refundación (Libre) y demás partidos políticos a que manden sus candidaturas.

Además, Nasralla expresó, “Yo no me estoy poniendo en modo de elecciones 2021 como quiere Juan Orlando Hernández quedarse para un nuevo fraude, y en ese jueguito mantenernos cada cuatro años, haciéndole creer a la comunidad internacional que en Honduras hay democracia cuando no la hay, pero a mí no me van a engañar, ya lo viví y lo experimenté”.

Salvador también señaló que “las candidaturas prematuras de los partidos políticos son ordenadas por Juan Orlando Hernández, el ilegítimo presidente de Honduras exige a Libre y a los demás que manden sus candidaturas para poner a toda la gente en modo elecciones 2021”.

El líder del partido en conformación Salvador de Honduras además puntualizó que lo anteriormente expuesto “es la treta de Juan Orlando Hernández para que la gente deje de estar pensando en sacarlo cuando el pueblo es lo que está pensando hacer”.

Información: Wilson Herrera.