Gobierno invita a los gremios a un diálogo «amplio y sincero» para un mejor sistema de salud y educación

No obstante, el gobernante aseguró, que no cederá ante los actos cometidos contra los maestros en este caso sobre sus ingresos aportados en los colegios magisteriales, en la que según una denuncia al menos 67 millones de lempiras no se sabe del paradero.

Agregó que están dispuestos al diálogo, pero no a ceder en el derecho de las bases tanto en el gremio de la salud y educación. A los «dirigentes buenos» les invitó a dialogar en busca de la paz y la tranquilidad social del país. «Todos los hondureños queremos un mejor sistema de educación y de salud. El compromiso del Gobierno como de la gran mayoría es buscar la paz y la seguridad y el bien de todos», acotó Hernández.